Jo Squillo: Dior, la collezione Haute Couture Autunno/Inverno 2022/23

Per la collezione Haute Couture Dior Autunno-Inverno 2022-2023, Maria Grazia Chiuri ha deciso di celebrare i gesti dell’artigianalità in quanto emblema di unità, rappresentati dall’albero della vita: un simbolo che ricorre in tutte le creazioni, ornate da ricami, galloni effetto patchwork e vivaci dettagli a punto smock.

Motivi d’ispirazione botanica compaiono sul retro di un cappotto, sul davanti di un lungo abito in crêpe nera o su una gonna in cotone interamente ornata da bordature. Il tartan, tributo alla passione di Christian Dior per i tessuti tipici del guardaroba da uomo, fiorisce su completi e abiti in lana plissettata, che riflettono l’interesse della Direttrice creativa per il folklore e le tradizioni. La giacca Bar, intramontabile icona della Maison, si ripresenta in una versione scultorea ricamata interamente a punto smock, mentre il leggendario modello Miss Dior, ideato da Christian Dior per la linea Primavera-Estate 1949, si veste di un jacquard ornato da fantasie floreali che, con uno spirito folkloristico che unisce diverse iconografie, ricordano i millefiori italiani. Creazioni profondamente eterogenee, accomunate da un’incantevole eleganza.