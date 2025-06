Jo Squillo: Dior, la collezione Cruise 2026

Siamo a Roma, città in cui cinema, teatro, moda e arte costellano con le loro immagini la storia. La nostra storia.

Per Maria Grazia Chiuri, Direttrice artistica delle collezioni femminili di Dior, è l’incontro con Mimì Pecci-Blunt, protagonista carismatica della Città Eterna, della Parigi come della New York del Novecento, a funzionare da soglia. Essere arrivata nei luoghi di Mimì e decidere di riattivarli in una sorta di bal de l’imagination, uno di quei balli che lei organizzava, sintesi visuale di tutte le arti. Il travestimento, il rompere le regole per liberarci da noi stessi. Oltrepassare quella soglia reale e metaforica in cui i personaggi vivi e i fantasmi si confondono. Amicizie stellari. Una collezione che è composizione di pezzi metamorfici. Elementi vestimentari della storia della moda, del costume, che si fondono con una sintassi contemporanea. I gilet eco di quelli maschili, a volte con i revers, stanno su gonne lunghe e ampie accompagnati da giacche con le code del tight. Gli abiti in pizzo leggerissimo si alternano a quelli chiaroscurati dai motivi bassorilievo. Ci sono le giacche militari bordate di nero come i bottoni. Gli abiti che sono evocazione della casula.

Mentre i colori che rompono la sequenza dei bianchi sono il nero e il rosso del velluto di abiti corti, omaggio alle Sorelle Fontana, celebri fra le altre cose per aver vestito Anita Ekberg nell’iconico film La Dolce Vita. Il velluto oro di un abito assoluto.

Una sfilata che è una sarabanda in cui tutto convive e ognuno pare stare del tutto a sé. È però nel bianco modulato in diverse consistenze, pesanti e leggere, che si organizza la visione creativa. Così Maria Grazia Chiuri ricompone a modo suo i personaggi, i paesaggi, le storie e le mitologie di Roma, la sua città natale. In un pensiero che predilige l’interrogazione, la fantasticheria, l’intuizione poetica e il realismo magico, per definire una nuova rete di affinità stellari.