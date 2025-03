Jo Squillo: Diesel, la collezione Fall-Winter 25/26

Gli jacquard in pied-de-poule sono tessuti come se fossero stati stratificati e consumati. È un effetto logorato nell'intreccio che si ritrova nel taglio dei capi, come in un piccolo top a fascia indossato con un basco sopra i pantaloni. In parallelo, i cappotti bouclé vengono logorati in modo da spellarsi, mentre il bouclé viene stampato su Lycra per le camicie e l'elastico in vita che regge una gonna a vita bassa in vero bouclé.