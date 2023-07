Jo Squillo: Diesel, la collezione Fall/Winter 23-24

Ci piace giocare e lo facciamo sul serio. Divertitevi, rispettatevi l'un l'altro, siate al sicuro. Per una vita sessuale di successo!" racconta Glenn Martens, direttore creativo di Diesel, "Dobbiamo ricordare a tutti che il sesso sicuro è ancora importante, non possiamo dimenticarlo".

Per la prima volta Diesel crea una capsule in collaborazione con Durex: nello show una T-shirt in jersey scambia la D di Durex con la D di Diesel.

Glenn Martens, definisce la collezione "più strutturata, matura, forte e divertente. Ci sono i quattro pilastri di Diesel - denim, utility, pop e artisanal - e sperimentiamo con ognuno di essi".

Diesel è più concentrato, più sperimentale, più ambizioso che mai.

Il corpo si rivela su capi che vanno da camicie e jeans oversize a maglie in denim, gonne e abiti, con alcuni abiti impreziositi da cristalli.

Il taglio laser appare su felpe utility, pantaloni della tuta e abiti, che diventano ancora più consumati nel tempo.

I top stampati e gli shorts si aprono per rivelare pieghe e stampe.

Catene drappeggiate compongono un abito di seta; i top in jersey a fascia bianca sono trattenuti da una D metallizzata, mentre gli abiti in jersey neri, sono tenuti in posizione solo da un girocollo metallico.

Le giacche tecniche da motociclista vengono bruciate, creando un' architettura estrema. I tacchi slip-on sono drappeggiati in strass; gli stivali di jeans hanno tasche utilitarie.

Viene introdotta una nuova scarpa da ginnastica - il Prototipo 3 - la sua suola oversize cresce verso l'alto.

D-Charm è la nuova borsa, trapuntata in denim imbottito con una catena di ciondolo.

La nuova collezione Diesel Eyewear, in collaborazione speciale con EssilorLuxottica, introduce una nuova montatura, le lenti fluttuano sulle aste in filo.