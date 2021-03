Jo Squillo: Cuoio di Toscana, la capsule collection TWENTY21

Cuoio di Toscana entra nel womenswear dalla porta principale. E lo fa con Twenty21, il nuovo progetto creativo di Cuoio di Toscana. Simone Guidarelli nel ruolo di direttore creativo della collaborazione, ha disegnato per il brand Made in Tuscany, una selezione esclusiva di capi, calzature e accessori cool dedicati ad altrettante blasonate eroine della storia d’Italia recente, protagoniste del genio tricolore che hanno lasciato un segno indelebile nel patrimonio culturale, artistico, creativo e scientifico del bel paese: da Oriana Fallaci a Anna Magnani, da Grazia Deledda a Rita Levi Montalcini, passando per Nilde Iotti fino a Alda Merini.

Il progetto ha una portata realmente innovativa: per la prima volta un materiale naturalmente green e solitamente destinato alla fabbricazione delle suole per le calzature diventa un tessuto non tessuto con cui plasmare abiti e accessori pratici e raffinatissimi. La cifra del creative director marchigiano, oltre che nell’applicazione al cuoio di un processo complesso come la costruzione sartoriale tipica di un capo di abbigliamento, si traduce nella creazione di una signature print ideata in esclusiva per Cuoio di Toscana: una fantasia floreale stilizzata, chic e ludica trasposta sul cuoio in cui campeggia fiero un gallo, simbolo di Firenze e d’ora in poi anche di Cuoio di Toscana.