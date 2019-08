Jo Squillo: Clips, la collezione per lʼestate 2019

Grafica, preziosa e assolutamente femminile. Tra color block e stampe foulard va in scena la collezione per l'estate 2019 di Clips.

Il brand, noto per la sartorialità degli abiti adatti alla cerimonia, si reinventa e propone una linea perfetta anche per la vita di ogni giorno.

Stampe, ricercatezza dei materiali e abbinamenti originali rendono questa collezione trasversale.

Capi ideali per donne che ricercano sempre l'eleganza e la perfetta vestibilità.​ Una collezione che guarda al futuro non dimenticando comunque il suo Dna.