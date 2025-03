Jo Squillo: Clips, la collezione Fall-Winter 25/26

La collezione si distingue per una cura meticolosa nelle linee e nelle forme. I capi si caratterizzano per silhouette ampie e fluide che offrono comodità e libertà di movimento, ma sempre con un tocco di femminilità raffinata. I soprabiti, realizzati in lana o in morbido cashmere, sono impreziositi da dettagli minimal. I pantaloni, con vestibilità ampia o palazzo, donano una sensazione di eleganza disinvolta, mentre le giacche dal taglio preciso e contemporaneo sono pensate per esaltare la figura femminile con un tocco di sobrietà.