Jo Squillo: Cividini, la collezione per la Primavera/Estate 2022

A sfilare in passerella i capi ideati secondo la filosofia del contrasto estetico, un concentrato di creatività e manifattura di altissima qualità, propria del vero Made in Italy, capace di far convivere in equilibrio elementi artigianali pregiati e contrastanti: il costruito si oppone al minimal, lo stretto al largo, il corto al lungo e il casual al sartoriale, creando un’armoniosa fusione estetica.

Cividini propone ancora una volta capi di alto artigianato, creati per durare nel tempo, secondo una visione sostenibile, espressione di un design raffinato, pulito e moderno, senza perdere mai la più genuina tradizione della manifattura artigianale: un guardaroba pratico, essenziale e sofisticato, capace di cogliere l’attualità e la contemporaneità nelle sue scelte.

Pantaloni larghi con doppia posizione del passante da portare a seconda di dove si infila la cintura con la maglia minimal in seta si oppongono agli shorts in double di cotone con risvolto alto e T-shirt di seta con disegno ramage realizzato con lo stencil.

L’abito in tela di lino con piccola manica a fazzoletto e pieghe con spacco sul davanti in contrasto all’abito di cotone high gauge a tessitura cubica e disegno a volute “labirinto”. E ancora l’abito in jersey di viscosa e poliammide devorè a motivo floreale gioca con pieni e vuoti, mentre la maglia asimmetrica in cotone con intarsi a fiori stilizzati è abbinata alla gonna al polpaccio a pieghe libere e chiusura centrale con snaps.

Il caban in cotone double con tasche trova la sua naturale combinazione con gli shorts nello stesso materiale, per un look rilassato ma cittadino, e lo spolverino doppio petto di foggia vagamente militare, si abbina con la gonna al ginocchio con piega e spacco e camicia in rete di lino in versione all white.