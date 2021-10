Jo Squillo: Cividini, la collezione per l'inverno 2021/22

L’estetica lineare e minimal si esprime attraverso la preferenza per il monocromo che scopre nuovi moduli e si riconfigura in inediti new look, a partire dai capispalla: così il cappottino e il bluson in tessuto si abbinano ai bermuda e ai pantaloni ampi mentre il piumino sceglie la gonna plissè per esplorare la femminilità. E ancora l’androgino pea coat e le giacche a taglio vivo sono addolcite dalle scelte cromatiche che indugiano sui cammelli e sui bianchi, mentre è il total black rigoroso a firmare l’elegante classicità di spolverini e parka in raso. Le giacche – camicie si rincorrono per la collezione e si alternano ai doppiopetto dalla costruzione precisa e alle giacche in taglio vivo con mix materici caldi e nobili al contempo accanto a piccoli caban e a cappotti di ispirazione militare che regalano un tocco maschile.

I pantaloni sono morbidi; possono avere spacchi laterali o essere leggermente boot cut; prediligono la avvolgente matericità della flanella, del velluto millecoste o del soft cotton dalla mano morbida; accattivante la proposta in velluto stampato effetto snake per il due pezzi dal coté metropolitano.

La donna di CIVIDINI ama gli abiti con costruzione a teli in flanella superlight o in velluto e indossa con passione i modelli chemisier con dettagli delle maniche in poliestere, da portare soli o abbinati a maglie in cachemire, capaci di fare sempre la differenza. Spazio anche agli accessori: borse, cinture e sneakers in pelle di bovino e cuoio di toro.

Molteplici i tessuti: mouflon di baby llama, panno di lana e cashmere, crepe di lana stretch, flanella super light, velluto stampato a quadri, velluto stampato pitone, velluto millerighe in cotone soft, gabardine in soft cotton mano “calda”, panno in baby alpaca a checks, flanella disegno quadri con over check e raso di poliestere. I filati sono preziosi: cashmere plume, lana merino extra fine 2/60, lana supergeelong cardata, lana merino 2/48, cashmere 2/28 e lamé. Le texture giocano tra contraddizioni e tono su tono.