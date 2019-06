Jo Squillo: Chorustyle

L'attitude è active nella collezione Chorustyle primavera estate 2020 che si ispira a due sport iconici: il tennis e il corpo libero. Lo stile daily è reinterpretato in chiave sporty attraverso un approccio moderno e sofisticato. Le proposte Chorustyle, sia per l'uomo che per la donna, sono sempre più caratterizzate da prodotti naturali ed ecosostenibili attraverso l'utilizzo di tessuti certificati Oeko-tex. Rispecchiano la mission del brand che punta alla valorizzazione del benessere. I capi sono pensati per consumatori che abitano sì le città, ma amano gli spazi aperti e l'outdoor, con uno stile di vita dinamico tra natura e spazi urbani. Il guardaroba è quindi essenziale, ma attento ai dettagli, è informale e sofisticato allo stesso tempo con uno speciale outift dedicato al mondo running. La proposta è mirata e reinterpreta la sartorialità classica con performance e funzionalità. Nasce un nuovo concetto di outdoor applicato all'abbigliamento, per sentirsi a proprio agio in mezzo alla natura e in città. Una rivoluzione coerente, mai chiassosa e molto attenta al dettaglio moda.