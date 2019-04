Jo Squillo: Chorustyle debutta al Fuorisalone

Il marchio italiano di moda e arredo fondato dal Cav. Lav. Domenico Bosatelli ha presentato nello Spazio Opificio 31 le sue ultime novità con la linea di scrivanie Oasis, la collezione Board realizzata con Tino Sana e il vassoio Point.

In occasione del Fuorisalone sono stati presentati i protagonisti dell’ininterrotta evoluzione del design 3.0 firmato Chorustyle a cominciare da Oasis, la nuova linea di scrivanie, Board la collezione di mobili home-office realizzata in collaborazione con Tino Sana, in cui la ricerca dell’equilibrio e dell’armonia tra materia, estetica e funzione dà vita a un nuovo modo di vivere ogni ambiente, dalla casa all’ufficio, completamente libero da convezioni e schemi e Point il vassoio girevole in vetro e acciaio.

Heritage manuale e tecnologia tout court, con il plus di un simbolismo iconico caratterizzano Nikko e Laki, preziosi oggetti di design dalla sinuosa forma felina, nati da sapienti lavorazioni e divenuti icone di Chorustyle accompagnano il percorso espositivo nello spazio, impreziosito dalla collezione di pret à porter che ha debuttato nella recente fashion week milanese.