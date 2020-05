Jo Squillo: Chloé, la collezione per lʼestate 2020

La donna per la prossima estate ha un'allure tipicamente francese e un'anima assolutamente pratica. E così ecco che lo spirito boho che anima da sempre le sue collezioni, si sviluppa in un modo differente, piu' sofisticato, abbandonando le stampe super bold e molti degli accessori, per concentrarsi sulle silhouette.

E' un viaggio alla scoperta della nuova identità della maison, e quindi ecco riaffiorare anche dei classici dello stile Chloé, come il color pesca, diventato emblema della maison sin dall'epoca in cui a disegnare era Karl Lagerfeld, che qui rivive in splendidi abiti plissettati leggerissimi come una nuvola ma dall'anima forte e audace.

Le borse sono ampie, comode, complementi perfetti di questa collezione dedicata a donne vere, che iniziano a ripensare al proprio guardaroba in chiave responsabile e meno stagionale