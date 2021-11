Jo Squillo: “Chasing love” Angela Nobile ft Catera Sisters

"Ogni donna una volta nella vita ha sicuramente subito un’ingiustizia e l’ha subita per il solo fatto di essere donna. Se questa canzone potrà farci sentire meno sole e potrà dare il coraggio di reagire anche a una sola donna delle moltissime vittime, avremo già vinto. Con la nostra grinta, dolcezza e con le ferite che ci portiamo sulla pelle, speriamo di sussurrarvi al cuore. Abbiamo chiesto sostegno anche alla nostra cara amica Jo Squillo, che come sempre ha accolto il nostro invito soprattutto visto che è la prima a battersi con grande onore e da sempre per la dignità e libertà femminile. Buon ascolto"