Jo Squillo: Chanel, la collezione per lʼinverno 2021/22

Un lungo cappotto di tweed con motivo chevron rivela gambe nude che indossano stivali voluminosi in ecopelliccia riccia nera; un tailleur pantalone in tweed nero a quadretti in lurex blu è adornato da bretelle sottili in perle e strati di collane sautoir. Un cappotto bianco di montone verniciato e foderato di ecopelliccia, è abbinato a stivali bicolore stile "piumino".

Le salopettes-tute da sci in trapuntatura bianca ricamate con motivi rossi e blu, o in tweed fucsia, si indossano con sandali con il cinturino impreziositi da catene e fiocchetti neri o décolleté adornate da una camelia, mentre delicate bluse in chiffon o crêpe de Chine si accostano a pezzi ispirati allo sportswear invernale.

"Questa collezione è un mix di due influenze: l'atmosfera delle vacanze sulla neve, che adoro, e una certa idea di cool chic parigino, dagli anni '70 ad oggi."

Ballerine con paillettes, minaudières ricoperte di strass indossate come una collana sautoir, una camicia nera da uomo con colletto e polsini bianchi sotto un prezioso abito in lurex blu scuro, un kilt in tweed su una tuta in maglia impreziosita da fili cangianti… “Oggi alcune di queste silhouette fammi pensare al fascino di Stella Tennant, al modo in cui indossava certi pezzi, era così Chanel. "