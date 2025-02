Jo Squillo: Chanel, la collezione Haute Couture Spring/Summer 2025

Tweed, tasche, trecce, fodere abbinate alla camicetta e bottoni preziosi: tutti i tratti dell'allure CHANEL sono qui resi sublimi. Giocando con shock cromatici e gioiosi contrasti, le fodere sono in raso bronzo, rosa, verde, giallo, blu royal o viola, mentre le trecce sono grafiche, multicolori o ricamate con fiorellini. I bottoni in cristallo di rocca, metallo e strass si trasformano in lune, soli e fiori di camelia. Stelle lunari e solari compaiono su cinture di velluto nero che ricordano l'importanza del nero per la Maison.