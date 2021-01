Jo Squillo: Chanel, la collezione Haute Couture per l'estate 2021 Ufficio stampa 1 di 32 Ufficio stampa 2 di 32 Ufficio stampa 3 di 32 Ufficio stampa 4 di 32 Ufficio stampa 5 di 32 Ufficio stampa 6 di 32 Ufficio stampa 7 di 32 Ufficio stampa 8 di 32 Ufficio stampa 9 di 32 Ufficio stampa 10 di 32 Ufficio stampa 11 di 32 Ufficio stampa 12 di 32 Ufficio stampa 13 di 32 Ufficio stampa 14 di 32 Ufficio stampa 15 di 32 Ufficio stampa 16 di 32 Ufficio stampa 17 di 32 Ufficio stampa 18 di 32 Ufficio stampa 19 di 32 Ufficio stampa 20 di 32 Ufficio stampa 21 di 32 Ufficio stampa 22 di 32 Ufficio stampa 23 di 32 Ufficio stampa 24 di 32 Ufficio stampa 25 di 32 Ufficio stampa 26 di 32 Ufficio stampa 27 di 32 Ufficio stampa 28 di 32 Ufficio stampa 29 di 32 Ufficio stampa 30 di 32 Ufficio stampa 31 di 32 Ufficio stampa 32 di 32 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Adoro le grandi riunioni di famiglia, quando le generazioni si uniscono. E Chanel è anche come una famiglia". Nasce da queste parole di Virginie Viard, la collezione di Alta Moda di Chanel per la Primavera/Estate 2021. E questo spirito allegro e positivo, che aleggia in tutta la collezione, viene ancor di più celebrato con la riapertura, in contemporanea, dei Saloni Haute Couture al 31 di rue Cambon, ridecorati da Jacques Grange e ispirati al fascino, molto femminile, dei salotti originali immaginati da Gabrielle Chanel.