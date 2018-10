Jo Squillo: Centro Tessile Milano

Il Centro Tessile Milano nasce nel 1984 grazie all'iniziativa di una trentina di operatori del settore tessile che già da anni operavano nel cuore di Milano. La scelta di ubicarlo in una zona al di fuori del capoluogo lombardo è stata determinata dalla possibilità di offrire ai clienti un accesso più facile, un ampio parcheggio, un collegamento veloce con il centro di Milano, con gli aeroporti e con le grandi arterie stradali.

Oggi il Centro Tessile Milano riunisce oltre 170 consorziati in grado di offrire un'ampia gamma di prodotti tessili, dall'abbigliamento all'intimo, dalla pelletteria all'arredo tessile e biancheria per la casa, dalla bigiotteria ai tessuti, dalla calzatura alla merceria.

Tra le collezioni della stagione FW2018 spicca innanzitutto lo stile raffinato e ricercato. Tantissime le novità imperdibili tra i diversi consorziati, capi ricercati da giorno e da occasione ispirati alle tendenze di stagione, ma sempre di classe ed originali: dai cappotti eleganti ai caban corti e casual chic, dalle gonne a tubino ai pantaloni a palazzo, dalle bluse ricamate ai vestiti midi e corti. La palette cromatica comprende numerose nuance, tra le quali spiccano soprattutto rosa cipria, rosso e i colori violacei.