Jo Squillo: Centro Tessile Milano, la sfilata

Tantissimi brand per il fashion show del "Centro Tessile Milano", l'unico centro in Italia dedicato al settore tessile-abbigliamento.

“Cuore del Made in Italy e della creatività" le parole di Donatella Vertua, consigliere del Centro Tessile Milano, "Ampissima scelta per i negozianti: dal tessuto, all’accessorio per arrivare al confezionato."

Il fashion show ha presentato la collezione Autunno-Inverno 2023-24 con:

"Muchmoney": per una moda di tutti i giorni con abiti semplici, ispirati a Milano, tessuti nuovi e riciclati;

"Saax": capo iconico di questa stagione il"tailleur" presentato in tutti i tessuti e mood: sportivo, chic e da ufficio;

"Carmen Milano" : total look completamente Made in Italy, anzi made in Lombardia. Trend di colori: nero, panna, bordeaux e da non dimenticare il verde intenso;

"Blue Joint Man" : brand giovane e pulito, casual-sporty-chic per un uomo "All day long";

"Easy Bikini": brand storico per il "Centro Tessile Milano". Le collezioni nascono dall’amore per la creatività e creano abiti unici con delicatezza per un nuovo emporwment femminile;

"La coccinella": abbigliamento femminile, semplice e casual;

"Algebrica Milano": per una donna dinamica sempre in viaggio con materiali innovativi ed ecosostenibili;

"Sunway Milano": total look semplice ma femminile con produzioni settimanali. Capo iconico della stagione: l'ecopelliccia declinata in colori sicuri ma anche audaci;

"Aemme": look casual e sporty-chic;

"Rinascimento": outfit per una donna femminile e glamour, consapevole della propria personalità e desiderosa di osare nella moda.