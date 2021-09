Jo Squillo: Canzone del Cuore 2021

Una grande serata all'insegna della beneficenza, organizzata dalla Onlus, fondata da Paolo Brosio, Olimpiadi del Cuore. In scena i Big della musica italiana e non solo. Da Andrea Bocelli a Enrico Ruggeri, da Al Bano ad Anggun, da Fausto Leali a Ivana Spagna. E poi, Pago, Paolo Vallesi, Luisa Corna, il violoncellista Stjepan Hauser, Federica Carta e Mydrama.

Sul palco, per presentare questa incredibile serata, ecco tanti grandi volti della televisione: Miriana Trevisan, Matilde Brandi, Cecilia Capriotti, Elisabetta Gregoraci e Canada Dominique Santos Santana e il comico Ubaldo Pantani.

Una serata ricca di musica, ma non solo. Spazio alle testimonianze, con le parole di Paolo Brosio, che ha raccontato tutti i progetti realizzati in questi anni dalla sua Onlus, mentre Siniša Mihajlović ha ricordato gli orrori della guerra in Ex Jugoslavia.