Jo Squillo: Calvin Klein annuncia il nuovo direttore creativo

In qualità di Creative Director di Collection, Veronica Leoni unirà la sua profonda esperienza nel settore con l'estetica moderna di Calvin Klein per disegnare la prima linea del brand, collaborando al contempo con Eva Serrano, Global Brand President di Calvin Klein, per portare l'ispirazione di Collection nella collezione di Calvin Klein e sui red carpet. Veronica Leoni risponderà direttamente ad Eva Serrano.

Radicata in un design innovativo e senza tempo, la collezione comprenderà capi di abbigliamento, intimo e accessori per uomo e donna e debutterà nell'autunno 2025.

“Siamo orgogliosi di nominare Veronica come Creative Director di Collection, la massima espressione del marchio Calvin Klein”, ha dichiarato Eva Serrano. “È stato chiaro fin dalle nostre prime conversazioni che il lavoro di Veronica l'ha preparata per questo momento e per l'opportunità di definire una nuova era per Calvin Klein. Sono certa che il suo approccio mirato al design e la sua etica del lavoro, combinati con i nostri valori condivisi, arricchiranno ulteriormente il nostro marchio iconico e daranno vita a una collezione che avrà successo in tutto il mondo”.

In merito all'annuncio, Leoni ha dichiarato: “Sono entusiasta e onorata di avere l'opportunità di scrivere un nuovo capitolo della storia di Calvin Klein. Per decenni, Calvin Klein ha interpretato l'idea di un'audace espressione di sé e io sono pronta a potenziarla con un forte accento sullo stile e sulla creatività. Sono profondamente grata a Eva Serrano per la sua visione e la sua fiducia. La mia carriera è stata segnata da incontri stimolanti con alcune delle donne più visionarie della moda e lei è una di queste. Voglio anche ringraziare il CEO di PVH Stefan Larsson per la straordinaria opportunità di celebrare uno dei marchi più influenti della moda americana”.

La nomina di Leoni segna uno dei più importanti di una serie di passi strategici che Calvin Klein ha intrapreso sotto la guida di Eva Serrano per sostenere l'eredità del marchio Calvin Klein e ispirare la prossima generazione di consumatori.

“Eva e il suo team stanno già raggiungendo un consumer engagement tra i più alti nella storia di Calvin Klein. Il lavoro di Veronica porterà un valore aggiunto di livello superiore per il marchio e rafforzerà le solide basi già esistenti per trasformare Calvin Klein in uno dei marchi lifestyle più desiderati al mondo", ha dichiarato Larsson.