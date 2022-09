Jo Squillo: Bric's

Nascono così una serie di pezzi iconici, destinati a diventare un simbolo per il mondo della moda. L’azienda ha firmato con la Fondazione Andy Warhol di New York un accordo di collaborazione pluriennale per la produzione di una collezione limited edition di valigeria e borse in abbinamento con i capolavori universali del grande artista. Con questa iniziativa, la società comasca inaugura una nuova visione nel rapporto tra l’arte e l’accessorio di design. La scelta di Warhol si fonda sui valori creativi e umani che collegano la vita di Mario Briccola, fondatore dell’azienda comasca e quella del più importante rappresentante della Pop Art americana.