Jo Squillo: Boss, la collezione per lʼinverno 2020/21

Una sartorialità ultra moderna: capispalla oversize e morbidi capi in jersey per una collezione che rielabora e riprogetta le icone BOSS con una nuova estetica contemporanea. La collezione evidenzia come la storica expertise per gli abiti sia ora più rilevante che mai, con silhouette pulite in nuovi tessuti e colori che aprono la strada al futuro della sartorialità.. Un motivo organico si ripete in molteplici formati su cappotti, abiti, pelle e accessori.