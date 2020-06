Jo Squillo: Blumarine, la collezione per l'estate 2020

La rosa, da sempre fiore simbolo della maison, è come sempre protagonista: sboccia su top di organza in colori pastello e si posa su abiti-petalo dalla leggerezza incantevole. È stampata su duchesse in abiti a corolla; diventa tridimensionale trasformandosi quasi per magia in cinture fiorite; è ricamata come un gioiello con cristalli luccicanti su lunghi abiti da sera languidi e sensuali.

Conferisce un tocco delicato ricamata su camicie maschili o su spolverini in suède.

Per un tocco di glamour, gli abitini lingerie sono rivestiti da una preziosa rete trasparente in cristalli, che rivela il corpo con seduttiva raffinatezza.I tessuti esaltano la leggerezza gentile della collezione: chiffon, voile e seta avvolgono la silhouette con morbidezza. Le rouches accentuano i volumi di abiti corti e drappeggiati esaltandone la freschezza.