Jo Squillo: Blumarine, la collezione per l'inverno 2021/22

Joie de vivre, ottimismo, desiderio di seduzione. Blumarine celebra la femminilità e il gioco sensuale con ironia e leggerezza.

Protagonista assoluta è la farfalla, così leggera e femminile, icona di una continua trasformazione. La vediamo ricoperta da cristalli, posarsi su pantaloni in denim, maxi cinture e top aderentissimi come una seconda pelle, o direttamente sul corpo, come un tattoo super seducente.