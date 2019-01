Jo Squillo: Blauer USA a Pitti Uomo N. 95

I capi della collezione Blauer USA FW19 propongono un look dal carattere autentico e grintoso, reinterpretando il DNA del brand in chiave contemporanea e invernale.

Per l'autunno-inverno 2019, Blauer USA presenta una gamma di capispalla in diversi materiali, che esprimono lo spirito del brand in termini di ricerca stilistica, innovazione, attenzione al dettaglio e alla qualità.

La collezione, nei toni del kaki, verde militare, rosso, bianco sporco ì, lime e bordeaux, rinnova il legame tra Blauer USA e le sue origini legate alle uniformi delle forze dell'ordine americane.

I capi in diverse lunghezze dall'impronta police, in taslan light impermeabile, riprendono le caratteristiche dei modelli originali - tasche, dettagli in pile e vestibilità classica - per un utilizzo urban.

Il parka, ispirato alle spedizioni trans-antartiche, ha un aspetto sportivo grazie a dettagli riflettenti, rinforzi in taslan in contrasto colore, tasconi frontali oversize.