Jo Squillo: Black Carpet Awards 2025

Nel corso della conferenza, l'artista R&B e vincitore della prima edizione dei Black Carpet Awards David Blank ha emozionato il pubblico con una performance dal vivo, seguito dall’intervento di Luciana e Adriana Toledo in arte “Le Sorelle Toledo”, vincitrici della precedente edizione dei Black Carpet Awards, che hanno raccontato come la nomina a Leader of Change e il conferimento del premio abbiano rappresentato un punto di svolta nel proprio percorso professionale. Non poteva mancare il momento dedicato all’“Alleanza BCA”, durante il quale Tamu McPherson, Francesca Ragazzi e Maria Gloria Cappelletti hanno condiviso come la partecipazione al progetto abbia arricchito la loro visione, generando un impatto significativo sia sul piano personale che professionale.