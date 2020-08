Jo Squillo: Bella Hadid

E non potrebbe essere altrimenti, visto che il suo viso e' stato certificato il piu' bello del mondo, in quanto rispetta pienamente la “regola aurea” , anche detta “perfezione divina”, insomma l'unita' di misura della bellezza ideale... Le altre star sul podio? Beyonce' e Amber Heard... Insomma, bella di nome e di fatto! Ed infatti, eccola assomigliare come una goccia d'acqua ad una delle donne piu' belle di sempre: Carla Bruni! Stesso taglio degli occhi, stessa forma del viso, e ovviamente stesso fisico da urlo.

Meta' olandesi, meta' palestinesi, il tutto condito in salsa a stelle e strisce, anzi californiana. Questo e' il mix and match delle sorelle Hadid, che nel giro di pochissimo hanno conquistato l'olimpo della moda.

Gigi, bionda ed eterea, ma dal corpo con le curve al punto giusto, Bella, bruna, ma solo perche' tinta per differenziarsi dalla sorella, più misteriosa e sensuale. E poi c'e' Anwar, il fratellino. 22 anni, una carriera di modello e musicista, e una serie di fidanzate da prima pagina: da Kendall Jenner a Dua Lipa...

Insomma, non e' un caso se gli Hadid vengono considerati una delle famiglie reali della moda....

Sulle passerelle, Bella è ovunque: Parigi, New York, Milano e Londra, l'abbiamo vista nelle vesti di un angelo, per Victoria's Secret ovviamente, o trasformarsi in una valletta o in un clown super glam per Moschino, o ancora diventare un'icona della sensualita' piu' erotica, sulle orme del fondatore Thierry, sulla passerella di Mugler per l'estate 2020, dove con indosso una giacca da smoking destutturata, e un paio di collant assolutamente iconici, ha riportato in auge quell'idea di sex appeal cosi' sfrontato che sinceramente un po' ci mancava...

Bella e' una che divide: chi non ricorda l'abito “oblo'” sfoggiato al met gala l'anno scorso? Quello dove si intravedevano le smagliature?

Con addosso quel vestito disegnato da Jeremy Scott per Moschino, e' diventata simbolo di body positivity, ovvero della consapevolezza, cosi' difficile da raggiungere, dei pregi e difetti del nostro corpo...

E poi, se torniamo indietro di un anno, eccola sfoggiare al Met Gala un revenge look da sogno: sensuale ed estremo, il look perfetto per incontrare il proprio ex (The Weeknd) con la nuova fiamma (Selena Gomez).

E ancora, Bella si e' fatta portavoce della malattia di lyme, che l'ha colpita. Un'infezione trasmessa dalle zecche, che puo' portare gravi problemi e che l'ha costretta a rinunciare alla sua vera passione, l'equitazione.

Durante la quarantena, Bella ha sfoggiato altre incredibili doti: costretta a mettere la sua vita super piena, da workaholic, in pausa, ha deciso di provare qualcosa di nuovo...

Ed eccola allora alle prese con piastre per capelli, make -up, luci e ovviamente l'immancabile cellulare, per scattare (in videocall con il forografo Pierre-Ange Carlotti) la nuova campagna di Jacquemus, di cui e' testimonial.

Il risultato? Ambientazioni casalinghe per immagini dall'alto tasso di fresca sensualita'.

Proprio come lei.