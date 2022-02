Jo Squillo: Bella Hadid è la protagonista della nuova campagna di Victoria's Secret

L'iconica Bella Hadid è stata scelta come Ambassador per presentare la speciale capsule che celebra il 14 Febbraio. La giovane top model è la protagonista indiscussa della nuova campagna scattata in occasione della festa degli innamorati, regina del set in cui compaiono, rigorosamente su di uno sfondo rosso, alcuni dei pezzi e degli item pensati per il San Valentino firmato Victoria’s Secret.

Tra questi vi sono estrosi completini con dettagli in strass abbinati a reggicalze, sottovesti in pizzo nero e raso, corsetti, body e vestaglie, ma anche eleganti pigiami in seta con prints a cuore abbinati a pantofole fluffy, tutti prevalentemente declinati nei toni del rosso e di un vivace fucsia, Very Victoria’s Secret.

Bella Hadid si fa portavoce di una self confidence femminile, la modella infatti ha posato senza ritoccare il suo corpo, in linea con il messaggio che il marchio vuole trasmettere alle sue clienti che ha rivoluzionato i canoni di bellezza verso la diversificazione, il body positive e l’inclusività.

La top model è anche recentemente entrata a far parte, infatti, del VS Collective, un gruppo che rappresenta donne simbolo e changemaker, e che si propone come un vero e proprio veicolo per dar voce alle donne, sostenendole socialmente e culturalmente, e innestando un cambiamento e un impatto positivi nelle loro vite.