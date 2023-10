Jo Squillo: Baldinini presenta la capsule di sneakers ACBC in collaborazione con NABA

Lo store di Baldinini in Via della Spiga 26 si è trasformato in un laboratorio artistico creativo con gli studenti del Triennio in Design di NABA, che sono stati protagonisti di una live art performance che ha previsto la personalizzazione di alcuni pezzi della capsule collection ACBC x Baldinini, le sneakers realizzate con materiali responsabili e certificati, riciclati pre e post consumo e bio-based.