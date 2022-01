Jo Squillo: Baldinini, la collezione Primavera/Estate 2022

La collezione Primavera/Estate 2022 Baldinini presenta calzature dalla forte impronta daywear ma dalle forme audaci, toni vivaci e dettagli riconoscibili, che rappresentano i valori di libertà, self-expression e autenticità. Sono gli stessi valori su cui il brand fonda il suo hashtag #freedomtoB e che al fianco di See Me, brand di lusso solidale creato da Caterina Occhio, ex manager dello sviluppo ONU e ex attivista UE, hanno dato vita a #freedomtoB BEAUTIFUL , la campagna di sensibilizzazione a favore delle donne.

Un universo di modelli esprime l’Italian Excellence propria del marchio nel creare prodotti distintivi come le décolleté GB Signature in nappa e camoscio e una special edition in pelle stampata pitone metallico con accenti dorati: un mix di arte moderna combinato con le grafiche tipiche del design.

Non si rinuncia al tocco sexy con gli Essenziali ‘stiletto’ nero e tamarindo; intramontabili i classici di Baldinini riproposti in colori estivi: le sneakers, i mocassini, le ballerine, le zeppe e le espadrillas inedite realizzate in pizzo. Le iconiche strutture sportive del brand si arricchiscono di dettagli in oro, grafismi in bianco e nero, cristalli e effetti metal.

Una collezione variegata che unisce know how manifatturiero e design e non rinuncia alle stampe animalier declinate su flatform, sneaker, bootie e zeppe, per arricchire l’offerta con un tocco wild.