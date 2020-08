Jo Squillo: back to 90's

Gucci, invece fa l’esatto contrario, puntando sull’anima sexy e trasgressiva , arricchendolo di dettagli bondage super hot.

E non potevano certo mancare le versioni babydoll, dolci e delicate, per vere anime romantiche.

E poi c’è il ritorno del naked dress, l’abito più sfrontato, quello che non lascia niente all’immaginazione.

Dal primo che indosso’ Carrie in Sex and the City, color nude per l’appunto, a quelli di questa estate, cortissimi e super aderenti, come quelli di Versace, o più lunghi e trasparenti, è davvero un attimo.



E ancora, non solo gli abiti tornano agli anni ‘90, ma anche le nostre teste, che si riempiono di mini e maxi fermagli, mollette, elastici e forcine, per hairstyle indimenticabili.

A ognuna il suo: da quelli brandizzati , come quelli indossati da Janelle Monae alla sfilata di Chanel, agli scrunchies, gli elastici di stoffa, che, ben lungi dal rimanere ancorati a casa, hanno conquistato i red carpet di tutto il mondo.

Insomma, gli anni '90 stanno tornando, e non poteva essere altrimenti, tra possibili reunion dei nostri cast preferiti , come Friends, a giovani designer che da sempre guardano a questa decade come ad un punto di riferimento , come Olivier Rousteing di Balmain, forse è arrivato il momento di cantare come Britney , "Ops I did it again!"