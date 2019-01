Jo Squillo: Au197Sm veste alla moda i bambini con Tot

Nasce TOT, la linea bimbo e bimba del brand dello street luxury Au197Sm.

TOT, in inglese “marmocchio”, è un total look 4-14 anni. Dalle scarpe alle bag, dai cappellini alle sciarpe, ogni elemento della collezione esprime l'essenza high-tech e innovativa di Au197Sm, marchio della società Belumbury Fashion Group SRL, che attraverso una tecnica esclusiva fonde l’oro 24kt, l’oro bianco, l’oro rosso e il platino con fibre di alto pregio. Così anche nella nuova linea kidswear, le applicazioni in metalli preziosi e le fusioni a ultrasuono si sommano all’utilizzo di materiali nuovi, pensati a misura di bambino. Tra questi, l’ovatta in soia per le imbottiture, naturalmente antimicrobica, e i tessuti riflettenti e catarifrangenti che creano outfit dinamici, ironici e creativi, divertenti tanto per i bambini quanto per le mamme.