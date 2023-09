Jo Squillo: Atelier Emé presenta "Opera Prima", la sfilata 2024

La linea dell'abito è valorizzata grazie alle forme pulite e al taglio elegante del modello. La rigorosità degli abiti, determinata dalla sapiente arte sartoriale dell'Alta Moda Sposa, viene esaltata attraverso puro tessuto. La ricerca stilistica della forma e l'esaltazione del tessuto si fondono nell'impiego di materiali sontuosi: luminoso raso, impalpabile chiffon, sfarzoso mikado, etereo tulle e pregiato crepe.

La seconda parte del fashion show presenta la necessità di porre l'uomo al centro dell'universo, con la consapevolezza del ritorno al mondo classico, in particolare alla poesia, come strumento di elevazione spirituale. Gli abiti fluidi e drappeggiati sono un omaggio alle creazioni di Madame Grès, la scultrice della Moda Parigina. Nuovi scolli e tagli insoliti arricchiscono gli abiti come fossero degli origami. Mantelle che evocano le colonne del tempio greco e maniche ampie in trasparenza donano regalità slanciando la silhouette.

A conclusione della sfilata, lo spettacolo del sogno incantato: un' ispirazione creativa all'Art Deco' degli Anni 30 attraverso l'utilizzo di preziosi ricami e magici effetti teatrali. Gli Abiti esprimono una forte sensualità, caratterizzati da cascate di prezioso ricamo, che catturano lo sguardo, profondi spacchi e trasparenze che creano un effetto spettacolare. Gli effetti ricamati geometrici in stile Art Deco rendono le creazioni perfette per una donna raffinata e misteriosa, rifiniti al fondo con vaporose piume di struzzo o provvisti di ali di organza che fungono da manica. Scenografiche sirene con sfarzoso ricamo su tulle e veli con preziosi dettagli ricamati al perimetro creano un effetto spettacolare all'incedere della sposa enfatizzando code regali.