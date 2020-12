Jo Squillo: Anna Cleveland

La sua bellezza fuori dagli schemi ha incantato fotografi e designer, lanciandola nell’Olimpo della moda mondiale. Una carriera iniziata a soli due anni, quando ha posato per la prima volta di fronte a un obiettivo. Il battesimo in passerella invece arriva quando ne ha 5 con Moschino, che ancor oggi la vede protagonista dei suoi show, nonché musa dell'attuale direttore artistico Jeremy Scott.

Vedere Anna sfilare è un’esperienza quasi onirica: la grazia e l’energia con cui incede sicura la rendono una vera icona. Teatrale in ogni sua entrata, maestosa come una diva d'altri tempi, cattura l’attenzione e in breve tutti gli occhi sono puntati su di lei.

Ed eccola, altezza svettante e fisico sottilissimo, calcare le passerelle delle più prestigiose maison: da Jean Paul Gaultier e Zac Posen, di cui è grande amica e musa ispiratrice, da Chanel fino alla recentissima performance da Laura Biagiotti insieme alla mamma Pat.