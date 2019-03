Jo Squillo: Aniye By, la collezione per lʼinverno 2018-19

Per l'autunno-inverno 2018-19 Aniye By propone una collezione che si divide in due mood diversi. #blingblingRom, è il nome dato ad un viaggio nella lontana India del Nord, dove il RE-DOM capitanava un popolo di antichi musicisti, che ci hanno insegnato il vero e proprio MIX & MATCH. Sedotta dal popolo Rom, ANIYE BY ha rubato da questo viaggio abiti roteanti e velluti brillanti, inventandosi una nuova danza di colori e paillettes. Il nuovo print Dress Rom è ICONA di questa collezione.

Si chiama BITTER PARTY, invece, la parte più sensuale della collezione. Quando il sole si tinge di rosso, infatti, entra in scena la passione. E' questo il momento d ove tutto è concesso, e, infatti, gli spacchi e le trasparenze sono i veri protagonisti.