Jo Squillo: Alexis Mabille, la collezione Haute Couture Spring/Summer 2025

Con lo stesso spirito della sua passione per l'unione di materiali, colori e ornamenti, il designer ha riunito un gruppo di artisti, clienti e amici per incarnare l'Haute Couture all'intersezione di molteplici influenze. Provenienti da ambiti diversi (film, danza, influenza, musica, fotografia e media), questi talenti condividono una qualità distintiva: l'eleganza. Abiti audaci, intergenerazionali, dallo spirito libero e moderni, la loro eleganza intrinseca emerge attraverso silhouette scelte per evidenziare il carattere distinto di ogni individuo. Dopotutto, l’essenza della Couture risiede nell’attenta cura dedicata alla creazione di capi che riflettano l’unicità di ogni persona.