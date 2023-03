Jo Squillo: ACBC x BALDININI

La storica azienda Made in Italy di calzature e accessori ha scelto ACBC, Anything Can Be Changed, prima ed unica B Corp italiana nel mondo delle calzature esperta nella progettazione e nella produzione di scarpe sostenibili.

Tra questi figurano: il poliuretano termoplastico riciclato, le bottiglie in PET e i derivati dalla canna da zucchero. Novità assoluta è il nuovo monogram a rilievo Baldinini che personalizza la suola realizzata parzialmente in ReTPU, granuli di gomma riciclata pre-consumo: unisce l’heritage a un’immagine fresca in linea con la vision internazionale del brand segnando il suo percorso di restyling per un’immagine più contemporary.

L’intersuola è realizzata parzialmente in Bio-EVA, un materiale biosintetizzato dalla canna da zucchero e la fodera in RePET, poliestere riciclato post-consumo. Le nuove sneakers combinano etica e innovation per un look accattivante e sono proposte in due varianti, una dal taglio basso nella versione classica sneaker e una dal taglio mid, in una palette cromatica ampia: bianco, blu, nero, prugna e multicolor.

“La prima capsule testimone dell’impegno di Baldinini per un futuro più responsabile con un minor impatto ambientale. Questo è stato possibile grazie all’incontro con ACBC che ha sposato il nostro heritage con mano innovativa, nel segno dell’Italian excellence, da sempre valore intrinseco del nostro DNA” commenta Christian Prazzoli, AD di Baldinini.

Giò Giacobbe, CEO di ACBC, dichiara: “All’interno dell’attuale fashion system, mercato che rappresenta il 10% della produzione globale di CO2, la riduzione del proprio impatto sull’ambiente sta diventando una prerogativa di tutte le aziende coinvolte. Essere stati scelti da un brand come Baldinini che conta un heritage di oltre 100 anni, ci rende particolarmente orgogliosi e ci fa capire come sempre più aziende si stiano indirizzando verso questa direzione. Insieme, combinando il nostro expertise in ambito di consulenza e la loro tradizione ed essenza, abbiamo realizzato una collezione di calzature simbolo di cambiamento per il nostro Pianeta”.