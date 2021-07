Buon Compleanno Giorgio Armani!

Giorgio Armani è una leggenda, un uomo carismatico amato in tutto il mondo ma ancor di più nella sua Italia, nella sua Milano, che ha contribuito a fare diventare sempre più grande. Non si può parlare di moda italiana senza pensare a lui, anzi. Non si può parlare di Moda, senza pensare a Lui. Perchè Giorgio Armani, è tante cose, ma soprattutto una leggenda, fuori e dentro le fashion week. Lui da sempre segna un cammino, manda il suo messaggio, forte e garbato, e ci guida. Visionario e sempre grandissimo, concreto e mai banale. Sono tantissimi gli anni di carriera costellati da look indimenticabili ed eventi planetari.

Il suo successo è nato da un'intuizione geniale, la giacca destrutturata, che ha segnato un'epoca, e ha creato la divisa della "business woman" contemporanea.

E poi Hollywood, che ha reso bellissima e super elegante, fuori e dentro i set. Da "American Gigolò", vera dichiarazione d'amore verso la sua moda, a Sharon Stone, Nicole Kidman, Cate Blanchett e Julia Roberts. E poi Rihanna, Lady Gaga, Penelope Cruz, Leonardo DiCaprio, fino ad arrivare a Tina Turner e Sophia Loren, amiche di una vita. E potremmo andare avanti all'infinito, perchè praticamente tutto il gotha del mondo dello spettacolo si è vestito Armani.

Grazie Re Giorgio per tutta la bellezza che ci hai regalato, e tanti tanti auguri.