MAGGIO 2018



- 7 MAGGIO - Terzo giro di consultazioni per la formazione del nuovo governo. Matterella chiede un esecutivo neutrale per licenziare la Legge di bilancio



11 MAGGIO - Il Tribunale di Sorveglianza di Milano concede la riabilitazione a Silvio Berlusconi, dopo la condanna per frode fiscale del 2013 per cui aveva scontato la pena in affidamento ai servizi sociali. E' quindi nuovamente candidabile



- 14 MAGGIO - Luigi Di Maio e Matteo Salvini salgono al Quirinale per comunicare l'intesa di governo. Manca il nome del premier



- 21 MAGGIO - L'avvocato Giuseppe Conte scelto come presidente del Consiglio di quello che sarà chiamato governo "gialloverde"