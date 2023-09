Riparte l'Orchestra Giovanile Quattro Ottavi

Per il quarto anno consecutivo si rinnova l’Orchestra Quattro Ottavi, il progetto sociale della scuola di Musica Ottava Nota promosso e sostenuto da Mediafriends nel quartiere Salomone-Forlanini della Zona 4 di Milano.



L’orchestra è inclusiva e gratuita aperta a tutti i ragazzi tra gli 11 e i 20 anni ed accoglie anche ragazzi con disabilità, aiutandoli a sviluppare senso di appartenenza, di comunità ed a sperimentare un ambiente accogliente e gratificante attraverso la musica.



Tra i percorsi musicali che i ragazzi possono scegliere vi sono chitarra, tastiere, violini, flauti, canto nel coro, percussioni e da quest’anno anche violoncello e contrabbasso.



A partire da venerdì 22 settembre, l’Orchestra giovanile Quattro Ottavi si riunirà ogni venerdì dalle 17:00 alle 19:00 presso la sede della Scuola di Musica Ottava Nota in Via Marco Bruto 24.

Le iscrizioni sono sempre aperte, tutte le informazioni sono su questa pagina del sito ottavanota.org.



Sabato 23 settembre inoltre, in occasione dell’evento Peace & Sport organizzato dal Municipio 4 di Milano, l’Orchestra giovanile Quattro Ottavi si esibirà in un intervento musicale all’interno dell’area verde del parco Gino Cassinis, alle ore 18:30.

L’ingresso è libero e sarà possibile accedere all’area del parco dall’ingresso adiacente il parcheggio in via Fabio Massimo.