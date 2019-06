Mediafriends con Croce Rossa Italiana promuove un’importante iniziativa pensata per tutte le persone anziane che, durante i mesi estivi spesso restano sole e senza assistenza.

Dal 23 giugno al 15 settembre sulle Reti Mediaset andrà in onda uno spot promosso e realizzato da Mediafriends, con l’inconfondibile voce di Gerry Scotti, per il lancio di “CRI per le Persone”, il numero verde 800 065510, di Croce Rossa Italiana, attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.

CRI per le Persone nasce per rispondere in modo sempre più efficiente e tempestivo ad ogni tipo di richiesta per essere più vicini a chiunque abbia bisogno, ogni volta che c’è.

L'obiettivo è accorciare le distanze e permettere un facile accesso ai servizi attraverso un punto di ascolto nazionale attivo h24 sette giorni su sette, soprattutto nei periodi dell’anno in cui è più difficile richiedere assistenza.

Attraverso il numero verde 800 065510, infatti, chiunque potrà ricevere risposte e soluzioni alle piccole emergenze quotidiane grazie alla solida rete territoriale della Croce Rossa Italiana e alle centinaia di migliaia di volontari pronti ad aiutare.



Croce Rossa Italiana con Mediafriends ha voltuto voluto lanciare CRI per le Persone focalizzando l’attenzione sui bisogni delle persone fragili in un periodo particolarmente delicato come quello estivo.



La possibilità di veicolare sulle reti Mediaset una campagna di comunicazione sociale affidata alla voce di Gerry Scotti, permetterà di far conoscere questo servizio agli anziani che, in situazioni di solitudine o di disagio, potranno trovare, chiamando il numero verde, una parola di conforto e una risposta alle loro richieste.