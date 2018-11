Oratorio Murialdo: crescere insieme in periferia

Crescere in un quartiere alle porte di una grande città non sempre è facile.

Le opportunità potrebbero non essere le stesse offerte dalle zone più centrali, ma l’energia dei giovani è la stessa, se non più presente e vigorosa. Per preservarla e coltivarla, affinché possa diventare un importante risorsa con cui ridefinire l’identità del quartiere, in queste zone nascono centri di aggregazione polifunzionali che accolgono bambini e ragazzi di ogni tipo ed etnia, offrendo attività educative, ricreative e culturali nei sani principi della condivisione, del rispetto e dello stare bene insieme.



Uno di questi è l’Oratorio S.L.Murialdo, un punto di riferimento per la comunità giovanile del quartiere Lorenteggio, a sud-ovest della città di Milano.

Dotato di spazi e strutture in grado di ospitare attività di vario tipo come laboratori di falegnameria, patchwork, disegno, attività sportive, supporto pomeridiano allo studio e molto altro, l’Oratorio mantiene aperte le sue porte aperte 365 giorni l’anno accompagnando i ragazzi in ogni fase della loro crescita nel quartiere, dalla preadolescente alla prima giovinezza.



Tra le varie iniziative anche la musica e il rugby di A Regola d’Arte, il progetto Mediafriends che promuove l’integrazione e la crescita sociale dei ragazzi delle periferie mediante corsi gratuiti di percussioni e rugby in collaborazione con Song Onlus e AS Rugby Milano.



Un segnale sicuramente positivo per i ragazzi e le famiglie del quartiere.



L’oratorio è online al sito www.oratoriomurialdo.it e su Facebook alla pagina Oratorio Murialdo Milano.