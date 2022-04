Mediaset aumenta il proprio impegno per l'Ucraina: un aiuto a mamme e bambini rifugiati in Italia

Oltre alla raccolta fondi (lanciata da Mediafriends in tv, radio e online in collaborazione con Caritas Italiana, che ha raggiunto oltre 2,5 milioni di euro), Mediaset allarga il proprio campo di azione e il proprio impegno per l'Ucraina.

E lo fa in modo ancora più concreto e diretto. In vista della Festa della Mamma dell'8 maggio, Mediaset ha deciso di dare un aiuto, sempre in collaborazione con Caritas, a un gruppo di mamme ucraine che sono rifugiate in Italia con i loro bambini.