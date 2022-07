Mediafriends e Fondazione Italia Sociale per il Terzo Settore

Domenica 10 Luglio

danno il via a una nuova iniziativa di sensibilizzazione per diffonderee perdei cittadini nel sostegno, non solo finanziario, alle non profit in Italia.



L'iniziativa prosegue quanto già avviato nel settembre 2021, quando Fondazione Italia Sociale - fondazione di diritto privato nata per favorire lo sviluppo del Terzo settore in Italia con lo scopo di raccogliere risorse private da destinare a progetti nazionali, di interesse sociale e pubblico - e Mediafriends - Ente di Mediaset, Mondadori e Medusa - lanciarono una prima campagna televisiva accompagnata dall'annuncio di una ricerca di FIS finalizzata allo studio del rapporto tra Terzo Settore e aziende, per trovare un linguaggio comune e favorire una collaborazione basata su dialogo, conoscenza e reciproca fiducia; una strada per individuare meccanismi efficaci per conseguire insieme un maggiore impatto sociale, ambientale e culturale.



