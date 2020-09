Trieste, si chiude Esof 2020: il capoluogo giuliano passa il testimone a Leiden

Si è concluso l'EuroScience Open Forum (Esof) 2020, la grande manifestazione europea sulla scienza, la tecnologia, la società e la politica che si svolge ogni due anni e che quest'anno è stata ospitata da Trieste. Sono stati cinque giorni intensi, ricchi di ospiti e di temi, come racconta a Tgcom24 Donato Ramani , dell'Ufficio comunicazione di Esof 2020: "E' stato un evento in nome della scienza, della conoscenza, della connessione e della condivisione dei saperi". Anche durante la quinta e ultima giornata sono stati affrontati diversi importanti temi: dall'intelligenza artificiale ai veicoli a guida autonoma fino alla sostenibilità. Alla closing ceremony hanno partecipato diversi ospiti, tra questi il premier Giuseppe Conte e il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli .

Alla fine della cerimonia, Trieste ha passato il suo scettro alla città di Leiden in Olanda, che diventerà Capitale europea della Scienza nel 2022. "Possiamo chiudere questa esperienza con grande soddisfazione - dichiara Ramani - E' stata un’avventura intensa, per di più in un anno particolarmente complicato, ma siamo riusciti ad avere un grande successo con migliaia di iscritti (alcuni hanno seguito l'evento virtualmente, altri in presenza).