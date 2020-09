Trieste, il ministro Manfredi: "A Esof 2020 l'Italia è protagonista della ricerca"

"E' un momento storico - ha aggiunto il ministro Manfredi - perché nella fase del post Covid l'Italia può davvero raggiungere un ruolo di leadership nella ricerca europea e internazionale. Un'occasione storica che può consentire al nostro Paese di raggiungere risultati mai visti prima dei quali posso beneficiare cittadini e società".

Nella terza giornata della manifestazione si è discusso anche di spazio. In collegamento da Esof, a Tgcom24 ha parlato Walter Cugno, vice president del Dominio Esplorazione e Scienza di Thales Alenia Space, azienda italo francese che si occupa di ingegneria spaziale e che collabora con l'Esa per la missione Esa-Nasa verso Marte denominata ExoMars. "Avremmo dovuto lanciare quest'anno, poi a causa del Covid abbiamo dovuto rimandare. La prossima occasione sarà nel 2022, quando, dunque, verrà portato il primo rover europeo sulla superficie di Marte. Fino ad allora avremmo tempo per rendere la missione ancora più sicura. L’Italia è leader in questa ambiziosa missione", ha dichiarato Cugno.