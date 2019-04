Icon Design Talks, le nuove sfide delle città globali

Le nostre città stanno cambiando , portando a differenti modelli e stili di vita per imprese e cittadini. Compaiono nuovi servizi e nuove modalità di rapporti anche tra le persone, che anticipano quella che si configura come una vera e propria rivoluzione. E' questo il tema al centro della masterclass Città Globali tenutasi nell'ambito degli Icon Design Talks , nel corso della Milano Design Week .

Città "energivore" e città sostenibili - L’energia è stato uno dei motori propulsivi da cui è scaturito il significato di globalizzazione. Ma l'energia rappresenta anche una delle maggiori sfide che ci riserva il futuro. "L'energia è un tema importantissimo - ha spiegato l'architetto Gian Carlo Magnoli Bocchi, dello Studio Magnoli & Partners, Gruppo Edison - perché le nostre città, i nostri edifici, le nostre auto sono 'energivori', consumano tantissimo. Riuscire a fare città, edifici e auto che consumano poco, significa andare verso la sostenibilità".



Nuovi modelli, nuovi servizi - Il cambiamento in atto nelle città si trasforma anche, sulla base del nuovo modello economico che si sta sviluppando, in una nuova tipologia di servizi: "Oggi nelle nostre città - ha aggiunto Magnoli Bocchi - abbiamo già grandi trasformazioni urbane finanziate dall'efficientamento energetico, cioè dal risparmio in bolletta. Edison per esempio sta realizzando a Trento un condominio i cui lavori di ristrutturazioni sono finanziati tramite il risparmio energetico: i condomini continuano a pagare la rata fissa delle loro spese, ma con quella rata, grazie a un risparmio sul consumo energetico, dovuto all'efficientamento, è possibile pagare i lavori in atto".