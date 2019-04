Applicare il modello dell'economia circolare all'architettura per creare opere davvero sostenibili. L'ultima sfida di Carlo Ratti va in scena all'Orto Botanico di Brera in occasione del Fuorisalone. E' un lungo susseguirsi di archi, ispirato ai giardini del Medioevo, che è stato realizzato con il micelio, un incrocio di fibre estratto dai funghi. La struttura, tra le più grandi mai costruite con questo tipo di materiale organico, al termine della mostra sarà smantellata e riutilizzata in qualità di fertilizzante.