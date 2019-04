Icon Design Talks, innovazione e condivisione per un futuro sostenibile

Un processo costante di innovazione è la base della rivoluzione in corso nelle nostre città, che sta cambiando non solo il paesaggio urbano, ma anche i nostri stili di vita e le nostre abitudini. Una trasformazione intelligente che si basa sulla cultura della condivisione: è stato questo il tema dell'appuntamento "Open Innovation" degli Icon Design Talks , nell'ambito della Milano Design Week.

Un tema quello dell'innovazione caro anche al mondo dell'energia, perno del processo che sta portando le nostre città verso un futuro di ecosostenibilità. "L'innovazione si presenta - ha spiegato Giovanni Tagliabue, Head of Business Innovation & Development di Edison - sia all'interno dell'azienda, sia per gli strumenti e i servizi che offriamo ai nostri clienti. La sostenibilità è uno dei must per i nostri clienti. L'attenzione che Edison ha per questo tema è crescente e lo sarà sempre di più. Forniamo ai nostri clienti soluzioni ed energia sostenibile".