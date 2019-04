Fuorisalone, torna per il quarto anno il Design Pride

Fuorisalone, per le vie di Milano è lʼora di Design Pride Instagram 1 di 42 Instagram 2 di 42 Instagram 3 di 42 Instagram 4 di 42 Instagram 5 di 42 Instagram 6 di 42 Instagram 7 di 42 Instagram 8 di 42 Instagram 9 di 42 LaPresse 10 di 42 LaPresse 11 di 42 LaPresse 12 di 42 LaPresse 13 di 42 LaPresse 14 di 42 LaPresse 15 di 42 LaPresse 16 di 42 LaPresse 17 di 42 LaPresse 18 di 42 LaPresse 19 di 42 LaPresse 20 di 42 LaPresse 21 di 42 LaPresse 22 di 42 LaPresse 23 di 42 LaPresse 24 di 42 LaPresse 25 di 42 LaPresse 26 di 42 LaPresse 27 di 42 LaPresse 28 di 42 LaPresse 29 di 42 LaPresse 30 di 42 LaPresse 31 di 42 LaPresse 32 di 42 LaPresse 33 di 42 LaPresse 34 di 42 LaPresse 35 di 42 LaPresse 36 di 42 LaPresse 37 di 42 LaPresse 38 di 42 LaPresse 39 di 42 LaPresse 40 di 42 LaPresse 41 di 42 LaPresse 42 di 42 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci



Una marcia "a favore" del design per le vie di Milano: così per il quarto anno consecutivo torna il Design Pride, l'evento definito come "il più democratico del Fuorisalone. Nessun invito o lista: per prendervi parte bastava infatti sfilare con il corteo che da Piazza Castello ha invaso il distretto delle 5VIE per approdare a Piazza Affari, dove la serata è terminata, a suon di danze, sotto il Dito di Maurizio Cattelan.